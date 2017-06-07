НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.06.2017 10:08
В московском международном аэропорту Внуково открылась одноименная фотовыставка.
Фото: utair.ru
Экспозиция в честь полувекового юбилея авиакомпании рассказывает о богатой истории и важных событиях, повлиявших на ее развитие. Гости увидят редкие кадры времен развития авиасообщения и освоения природных месторождений Западной Сибири.
Кроме того, на выставке представлена уникальная фотохроника сложных авиационных работ, проводимых профессионалами UTair в разных климатических условиях и уголках планеты – от Северного Полюса до Африки. Отдельного внимания заслуживают фотоматериалы с пейзажами нашей необъятной Родины и многих стран мира.
Выставка «UTair: 50 лет в небе» открыта круглосуточно на 3-м этаже терминала А.