НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 10:08

В московском международном аэропорту Внуково открылась одноименная фотовыставка.

Фото: utair.ru

Экспозиция в честь полувекового юбилея авиакомпании рассказывает о богатой истории и важных событиях, повлиявших на ее развитие. Гости увидят редкие кадры времен развития авиасообщения и освоения природных месторождений Западной Сибири.

Кроме того, на выставке представлена уникальная фотохроника сложных авиационных работ, проводимых профессионалами UTair в разных климатических условиях и уголках планеты – от Северного Полюса до Африки. Отдельного внимания заслуживают фотоматериалы с пейзажами нашей необъятной Родины и многих стран мира.

Выставка «UTair: 50 лет в небе» открыта круглосуточно на 3-м этаже терминала А.