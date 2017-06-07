Полиция Сургута ищет мужчину, ограбившего офис микрозаймов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.06.2017 10:22
Напомним, еще 21 мая около половины третьего дня неизвестный зашел в павильон ООО «Быстро-Деньги» по проспекту Мира. Угрожая сотруднику компании ножом, он забрал 115 тысяч рублей и скрылся.
Фото: УМВД по Сургуту
Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось составить ориентировку на грабителя. Это худощавый мужчина славянской внешности, на вид которому около 30 лет. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и синие джинсы.
Сургутские полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться по телефону: 76-13-40.