Полиция Сургута ищет мужчину, ограбившего офис микрозаймов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 10:22

Напомним, еще 21 мая около половины третьего дня неизвестный зашел в павильон ООО «Быстро-Деньги» по проспекту Мира. Угрожая сотруднику компании ножом, он забрал 115 тысяч рублей и скрылся.

Фото: УМВД по Сургуту

Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось составить ориентировку на грабителя. Это худощавый мужчина славянской внешности, на вид которому около 30 лет. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и синие джинсы.

Сургутские полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться по телефону: 76-13-40.