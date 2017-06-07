НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Федоровском вчера столкнулись сразу три автомобиля марки ВАЗ

07.06.2017 11:08

Авария произошла в 08:30 на пересечении улиц Пионерная - Тюменский переулок. 

Фото: 86.mvd.ru

Как сообщается в сводке региональной ГИБДД, 58-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», решил повернуть налево, не уступив дорогу встречному транспорту. Произошло столкновение с ВАЗом 14-ой модели, который от удара откинуло на «десятку».

В результате аварии пострадал водитель ВАЗ 21124 и две пассажирки «четырнадцатой».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний. 

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