Первый этап IV Всероссийского конкурса «Мисс УИС» прошел в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.06.2017 12:52
В конкурсе участвовали сотрудницы региональной уголовно-исполнительной системы, имеющие стаж службы не менее трех лет.
Фото: 86.fsin.su
По традиции, за это звание соревнуются не только самые профессионально подготовленные, но и самые обаятельные и привлекательные представительницы прекрасной половины человечества, выбравшие для себя службу в УИС.
Конкурс проводится в три этапа. Первый проходит на региональном уровне, второй – по федеральным округам. В финал выходят девять участниц, из которых выбирают победительницу.
Участницы продемонстрировали знание служебных дисциплин, регламентирующих деятельность УИС, навыки владения боевыми приемами борьбы и обращения с огнестрельным оружием. Кроме того, девушки доказали, что находятся в прекрасной физической форме, выполнив спортивные нормативы, такие как кросс в 1000 м и плавание на дистанцию 50 м вольным стилем.
Также участницы демонстрировали творческие таланты, коммуникабельность и артистичность в конкурсах: «Краса России», «Творческий номер», «УИС - кино» и «Офицерский бал».
Самой обаятельной, привлекательной и профессионально подготовленной сотрудницей УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре признана старший лейтенант внутренней службы Татьяна Андреева. Она будет представлять Югру в полуфинале конкурса, в котором примут участие представительницы территориальных органов УИС Уральского федерального округа.