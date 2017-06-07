Первый этап IV Всероссийского конкурса «Мисс УИС» прошел в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 12:52

В конкурсе участвовали сотрудницы региональной уголовно-исполнительной системы, имеющие стаж службы не менее трех лет.

Фото: 86.fsin.su

По традиции, за это звание соревнуются не только самые профессионально подготовленные, но и самые обаятельные и привлекательные представительницы прекрасной половины человечества, выбравшие для себя службу в УИС.

Конкурс проводится в три этапа. Первый проходит на региональном уровне, второй – по федеральным округам. В финал выходят девять участниц, из которых выбирают победительницу.

Участницы продемонстрировали знание служебных дисциплин, регламентирующих деятельность УИС, навыки владения боевыми приемами борьбы и обращения с огнестрельным оружием. Кроме того, девушки доказали, что находятся в прекрасной физической форме, выполнив спортивные нормативы, такие как кросс в 1000 м и плавание на дистанцию 50 м вольным стилем.

Также участницы демонстрировали творческие таланты, коммуникабельность и артистичность в конкурсах: «Краса России», «Творческий номер», «УИС - кино» и «Офицерский бал».

Самой обаятельной, привлекательной и профессионально подготовленной сотрудницей УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре признана старший лейтенант внутренней службы Татьяна Андреева. Она будет представлять Югру в полуфинале конкурса, в котором примут участие представительницы территориальных органов УИС Уральского федерального округа.