НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Женщине, убившей и расчленившей своего сожителя в Сургуте, вынесли приговор

07.06.2017 13:35

 Суд признал 52-летнюю уроженку Башкирии виновной в убийстве, которое было совершено 1 января 2016 года. 

Фото: nashgorod.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, женщина и её сожитель отмечали Новый год. Выпив изрядное количество «горячительных напитков», они поссорились. Обвиняемая нанесла мужчине удар ножом в область брюшной полости, от которого тот скончался.

Чтобы скрыть преступление, женщина расчленила тело сожителя, упаковала фрагменты в сумки и вывезла в различные места в районе железной дороги.

Суд приговорил обвиняемую к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ХМАО-Югре.

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