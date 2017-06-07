Женщине, убившей и расчленившей своего сожителя в Сургуте, вынесли приговор

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 13:35

Суд признал 52-летнюю уроженку Башкирии виновной в убийстве, которое было совершено 1 января 2016 года.

Фото: nashgorod.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, женщина и её сожитель отмечали Новый год. Выпив изрядное количество «горячительных напитков», они поссорились. Обвиняемая нанесла мужчине удар ножом в область брюшной полости, от которого тот скончался.

Чтобы скрыть преступление, женщина расчленила тело сожителя, упаковала фрагменты в сумки и вывезла в различные места в районе железной дороги.

Суд приговорил обвиняемую к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ХМАО-Югре.