В Сургуте вручили сертификаты участников Международной премии «Филантроп»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.06.2017 13:54
Торжественная церемония прошла вчера во Дворце торжеств.
Фото: admsurgut.ru
Глава города вручил заслуженные награды девятерым участникам конкурса – инвалидам с различными заболеваниями, которые сумели доказать, что занятия художественным творчеством помогают подняться над всеми физическими и моральными трудностями на жизненном пути.
Напомним, что Международная премия «Филантроп» проводится один раз в два года и вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, присуждается тем, кто активно занимается художественным творчеством, показал высокий художественный уровень и волю в достижении поставленной цели. Членами жюри данного конкурса являются видные артисты, художники и литераторы.
Неоднократным лауреатом международной премии является сургутский клуб бисероплетения «Нескучающие ручки». Их лучшие работы выставлялись в Академии художеств, Третьяковской галерее и Ярославском Кремле.