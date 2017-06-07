В Сургуте вручили сертификаты участников Международной премии «Филантроп»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 13:54

Торжественная церемония прошла вчера во Дворце торжеств.

Фото: admsurgut.ru

Глава города вручил заслуженные награды девятерым участникам конкурса – инвалидам с различными заболеваниями, которые сумели доказать, что занятия художественным творчеством помогают подняться над всеми физическими и моральными трудностями на жизненном пути.

Напомним, что Международная премия «Филантроп» проводится один раз в два года и вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, присуждается тем, кто активно занимается художественным творчеством, показал высокий художественный уровень и волю в достижении поставленной цели. Членами жюри данного конкурса являются видные артисты, художники и литераторы.

Неоднократным лауреатом международной премии является сургутский клуб бисероплетения «Нескучающие ручки». Их лучшие работы выставлялись в Академии художеств, Третьяковской галерее и Ярославском Кремле.