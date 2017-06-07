Вадим Шувалов снова обратился к горожанам через социальные сети

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 14:27

На этот раз глава Сургута затронул тему мусора на улицах города. Он опубликовал две фотографии, на которых изображены переполненные урны на улице Университетской, мусор буквально разлетается по газону.

Фото: vk.com. Страница Вадима Шувалова

Вадим Шувалов призвал горожан фотографировать такое «форменное безобразие» и отправлять ему с комментариями. Буквально сразу главе показали, как обстоят дела на улицах Мира, Маяковского и Усольцева. Причем местные жители жалуются не только на отсутствие урн и заборов вдоль дорог, а также на разбитый тротуар на центральных улицах.

К слову, поступили также и предложения от горожан: поделить все участки с урнами и тротуарами между магазинами, и обязать собственников обслуживать эти территории.