Вадим Шувалов снова обратился к горожанам через социальные сети

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.06.2017 14:27
На этот раз глава Сургута затронул тему мусора на улицах города. Он опубликовал две фотографии, на которых изображены переполненные урны на улице Университетской, мусор буквально разлетается по газону.
Фото: vk.com. Страница Вадима Шувалова
Вадим Шувалов призвал горожан фотографировать такое «форменное безобразие» и отправлять ему с комментариями. Буквально сразу главе показали, как обстоят дела на улицах Мира, Маяковского и Усольцева. Причем местные жители жалуются не только на отсутствие урн и заборов вдоль дорог, а также на разбитый тротуар на центральных улицах.
К слову, поступили также и предложения от горожан: поделить все участки с урнами и тротуарами между магазинами, и обязать собственников обслуживать эти территории.