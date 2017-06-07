Дачники в Нижневартовске накануне встретились с медведем

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 15:09

Вартовчане, которые уехали на свои дачные участки, расположенные в садово-огородническом товариществе «Тампонажник», встретились с медведем.

Фото: sibinfo.su

Косолапый пришел к ним из ближайшего леса в поисках пропитания. К счастью, никто из людей не пострадал, пишут очевидцы в соцсетях. Это уже не первый случай, когда животные выходят к людям. В мае аналогичная ситуация произошла на одном из объектов Самотлорского месторождения. Тогда хозяин леса чуть не съел собаку.

Специалисты призывают граждан во время встречи с медведем не паниковать, а как можно больше шуметь. Это должно отпугнуть косолапого. О подобных фактах следует обязательно сообщать в службу 112.