НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Дачники в Нижневартовске накануне встретились с медведем

07.06.2017 15:09

Вартовчане, которые уехали на свои дачные участки, расположенные в садово-огородническом товариществе «Тампонажник», встретились с медведем. 

Фото: sibinfo.su

Косолапый пришел к ним из ближайшего леса в поисках пропитания. К счастью, никто из людей не пострадал, пишут очевидцы в соцсетях. Это уже не первый случай, когда животные выходят к людям. В мае аналогичная ситуация произошла на одном из объектов Самотлорского месторождения. Тогда хозяин леса чуть не съел собаку.

Специалисты призывают граждан во время встречи с медведем не паниковать, а как можно больше шуметь. Это должно отпугнуть косолапого. О подобных фактах следует обязательно сообщать в службу 112.

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