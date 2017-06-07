Награждены победители районного конкурса «Экологические фантазии»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 15:22

195 работ из 10 населённых пунктов Сургутского района и Сургута поступило в оргкомитет.

Фото: raionka.ru

Конкурс был посвящён Году экологии в России и 35-летию Юганского заповедника. Участники представили рассказы и стихи собственного сочинения, поделки и композиции из природного и подручного материала, плакаты, фотографии, видеопоздравления и другие творческие работы.

По итогам конкурса в пяти номинациях были выбраны лауреаты и победители, которые получили дипломы, памятные подарки, а также призы от спонсоров.

Выставку лучших работ декоративно-прикладного творчества можно увидеть на абонементе Центральной районной библиотеки имени Г. А. Пирожникова. Это скворечники разных конструкций, изделия из сухой травы, оригами, панно, а лучшие рисунки и плакаты планируется использовать при оформлении книги сказок, которая будет издана по итогам окружного конкурса «PROчтение».