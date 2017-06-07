Югорчане могут купить билеты на паромы через Интернет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 16:48

Такую возможность предоставляет АО «Северречфлот».

Фото: Ugranow.ru

Билеты на рейс продаются на официальном сайте компании. Их можно приобрести уже за 45 суток до отправления, а оплатить – с помощью банковской карты. Электронный билет необходимо распечатать и предъявить при посадке на судно, взамен пассажиру будет выдан обычный проездной документ.

На днях стало известно о том, что «Северречфлот» планирует запустить реновацию флота, ведь почти половина пассажирских судов старше 30 лет. Так, в нынешнем году компания намерена прибрести четыре судна на воздушной подушке.

При участии департамента дорожного хозяйства и транспорта достигнуто соглашение о передаче в опытную эксплуатацию нового теплохода «Валдай», который еще не эксплуатировался на реках страны.