НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Сургута украл трубу, принадлежащую строительной организации Сингапая

07.06.2017 17:16

Подозреваемым оказался 53-летний частный извозчик. Он рассчитывал на то, что одну пропавшую трубу со строящегося объекта никто не заметит. 

Фото: time56.ru

Злоумышленник нанял спецтехнику, проник на охраняемую территорию и вывез отрезок трубы, который сдал в ближайшем пункте приема металлолома. Своими действиями гражданин причинил организации ущерб на сумму более чем 100 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенную трубу удалось вернуть законному владельцу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре. 

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