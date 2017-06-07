Житель Сургута украл трубу, принадлежащую строительной организации Сингапая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 17:16

Подозреваемым оказался 53-летний частный извозчик. Он рассчитывал на то, что одну пропавшую трубу со строящегося объекта никто не заметит.

Фото: time56.ru

Злоумышленник нанял спецтехнику, проник на охраняемую территорию и вывез отрезок трубы, который сдал в ближайшем пункте приема металлолома. Своими действиями гражданин причинил организации ущерб на сумму более чем 100 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенную трубу удалось вернуть законному владельцу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.