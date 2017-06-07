Команда югорских спасателей заняла второе место на открытом Чемпионате по пожарно-спасательному спорту

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 19:49

Турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Михаила Федорова, прошел в г. Тюмени. За победу боролись спортсмены со всего Уральского федерального округа.

В первый день состязаний югорчанка Екатерина Чендакова стала лучшей в подъеме по штурмовой лестнице, показав результат 7,40 сек. Кроме того, команда Югры заняла первое место в пожарной эстафете и третье в боевом развертывании. По итогам состязаний представители Ханты-Мансийского округа стали серебряными призерами турнира.