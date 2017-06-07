Житель Нягани отправится в колонию за убийство своего двухмесячного сына

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 19:53

Собранные отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального Следственного комитета, 7 ноября 35-летний житель Нягани находился в своей квартире со своим маленьким сыном. Устав от плача ребенка, и не справившись с пеленанием малыша, мужчина нанес двухмесячному сыну множественные удары кулаком по голове. От полученных повреждений ребенок скончался.

Югорчанин проведет 15 лет в исправительной колонии особого режима.