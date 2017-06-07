Ставки по ипотеке достигли минимального значения за последние пять лет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 20:33

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в течение месяца в рублях, продолжала снижаться.

Фото: finkarkas.ru

В апреле 2017 года она достигла минимального значения за последние пять лет и составила 11,45%, свидетельствуют данные Банка России.

Кредитные организации в течение первых четырех месяцев этого года предоставили заемщикам 260,0 тыс. ИЖК на сумму 470,8 млрд рублей. Увеличение среднего размера ИЖК с 1,71 до 1,81 млн рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 1 мая 2017 года достигла 4607,9 млрд рублей за счет кредитов в рублях.