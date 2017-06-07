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В Сургуте мужчина, угрожая ножом, требовал выдать ему зарплату

07.06.2017 17:11

Сегодня днем в коммерческую организацию вошел мужчина, который был вооружен предметом, похожим на нож. Он удерживал работника организации и требовал выплаты денежных средств, рассказали агентству РИА Новости в полиции. 

Уточняется, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Переговоры с мужчиной вел лично начальник городского управления МВД Александр Ерохов.

''В настоящее время при силовой операции, которую провели сотрудники Росгвардии, данный гражданин задержан. Пострадавших нет'', — отметили в УМВД, добавив, что сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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