В Едином Выпускном бале примут участие более двух тысяч сургутских выпускников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 07:34

«Алые паруса на 60-й параллели» традиционно пройдут в развлекательном комплексе «Вавилон» 24 и 25 июня.

Масштабное мероприятие посетят также родители и педагоги. В программе единого выпускного бала: поздравления от представителей Администрации и Думы города, развлекательное шоу с участием приглашенных артистов и творческих коллективов Сургута, а также московской группы «Интонация».

Сейчас в официальной группе ВКонтакте «Алые паруса» проводится несколько конкурсов, победители которых станут известны во время проведения выпускного бала.