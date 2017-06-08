НОВОСТИ «СЕВЕРА»

100-летие революции 1917 года отметят в Сургуте

08.06.2017 09:57

В Краеведческом музее 10 июня состоится открытие выставки «Перековка», посвященной этой дате. 

Фото: surgut09.ru

Проект представляет ретроспективу основных событий из истории нашей страны и города Сургута первой половины XX века. В центре внимания – судьбы отдельных людей и целых поколений, переживших великие потрясения и социальные эксперименты советской эпохи.

Выставка раскрывает интересные исторические факты из жизни Сургута, в период крестьянского восстания, коллективизации и кулацкой ссылки, политических репрессий в 1930 - 1940-х гг.

Термин «перековка», распространённый в СССР в 20-30-гг. служил для обозначения деятельности государства в деле морального и политического перевоспитания классово чуждых элементов (дворянства, царских чиновников, интеллигенции).

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