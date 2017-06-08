Власти Югры планируют изменить герб региона, предварительно обсудив его с жителями и экспертами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 10:17

Напомним, герб Ханты-Мансийского округа – единственный в УРФО не зарегистрированный в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в Геральдическом совете при президенте России.

Фото: admhmao.ru

В число нарушений, по мнению экспертов, попали венки, окружающие гербовые щиты, и указывающие о лишении владельца суверенитета и самостоятельности, а также синяя лента с надписью «Югра», символизирующая о награждении орденом Андрея Первозванного, что не соответствует действительности.

Кроме того, использованный прием «щит в щите» означает, что регион при своем формировании должен был завоевать некую другую территорию.

Планируется, что общественные обсуждения герба пройдут во всех 22 муниципалитетах региона в течение нескольких месяцев.