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Власти Югры планируют изменить герб региона, предварительно обсудив его с жителями и экспертами

08.06.2017 10:17

Напомним, герб Ханты-Мансийского округа – единственный в УРФО не зарегистрированный в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в Геральдическом совете при президенте России. 

Фото: admhmao.ru

В число нарушений, по мнению экспертов, попали венки, окружающие гербовые щиты, и указывающие о лишении владельца суверенитета и самостоятельности, а также синяя лента с надписью «Югра», символизирующая о награждении орденом Андрея Первозванного, что не соответствует действительности.

Кроме того, использованный прием «щит в щите» означает, что регион при своем формировании должен был завоевать некую другую территорию.

Планируется, что общественные обсуждения герба пройдут во всех 22 муниципалитетах региона в течение нескольких месяцев.

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