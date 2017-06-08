НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчанин лишится своего автомобиля Nissan за долги

08.06.2017 10:51

 Его задолженность по кредиту превышает один миллион рублей.

Судебные приставы  по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району неоднократно предупреждали мужчину о последствиях за неисполнение решения суда в установленный законом срок. Однако должник не предпринимал попыток к погашению долга, говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что югорчанин владеет автомобилем Nissan X-Trail 2014. На машину был наложен арест. А после того, мужчина не погасил долг, транспорт и вовсе изъяли. После оценки транспорт продадут. 

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