Югорчанин лишится своего автомобиля Nissan за долги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 08.06.2017 10:51
Его задолженность по кредиту превышает один миллион рублей.
Судебные приставы по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району неоднократно предупреждали мужчину о последствиях за неисполнение решения суда в установленный законом срок. Однако должник не предпринимал попыток к погашению долга, говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что югорчанин владеет автомобилем Nissan X-Trail 2014. На машину был наложен арест. А после того, мужчина не погасил долг, транспорт и вовсе изъяли. После оценки транспорт продадут.