Пожарные Ханты-Мансийска спасли 7 человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 11:06

Сегодня ночью произошло возгорание в одном из многоэтажных домов на улице Ледовой.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Сообщение о случившемся поступило в 0:37. Пожарные расчеты немедленно выдвинулись на место вызова.

Как выяснилось, пожар произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. Дым моментально распространился по подъезду, из-за этого люди, находившиеся на вышележащих этажах, не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Пожарные, надев на жильцов специальные маски, вывели их из дома.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные не только быстро потушили возгорание, но и не позволили огню распространиться в соседние жилые помещения. Дознаватели предполагают, что причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.