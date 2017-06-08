НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пожарные Ханты-Мансийска спасли 7 человек

08.06.2017 11:06

 Сегодня ночью произошло возгорание в одном из многоэтажных домов на улице Ледовой. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Сообщение о случившемся поступило в 0:37. Пожарные расчеты немедленно выдвинулись на место вызова.

Как выяснилось, пожар произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. Дым моментально распространился по подъезду, из-за этого люди, находившиеся на вышележащих этажах, не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Пожарные, надев на жильцов специальные маски, вывели их из дома.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные не только быстро потушили возгорание, но и не позволили огню распространиться в соседние жилые помещения. Дознаватели предполагают, что причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
1001 ночь. С 3 июня
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че