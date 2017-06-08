НОВОСТИ «СЕВЕРА»

7 июня на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ВАЗ не пропустил иномарку

08.06.2017 11:52

Это произошло утром на 654 км трассы в 6.30 утра. 

Фото: 86.mvd.ru

28-летний водитель  «ВАЗ 2111» перед началом движения не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю «Хендэ». В результате ДТП водитель «ВАЗа», а также 27-летний водитель «Хендэ» и его 29-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

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