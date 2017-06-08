НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Следователи проводят проверку после вчерашнего инцидента

08.06.2017 12:57

Напомним, накануне днем пожилой мужчина ворвался в строительно-монтажное предприятие ЗАО «ГидроМонитор» по улице Сосновая. Вооружившись топором, он насильно удерживал в помещении бухгалтера организации. 

На место выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Переговоры с мужчиной вел лично начальник городского управления МВД Александр Ерохов.  Спустя несколько часов заложницу освободили. Она не пострадала. Сургутянина, который оказался работником этого предприятия, доставили в отдел полиции.

Как стало известно, Следственный отдел по городу проводит проверку по факту невыплаты заработной платы мужчине. Возможно, именно из-за задолженности он пошел на преступление.

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