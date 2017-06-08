Сургутская ГРЭС-2 завершила отопительный сезон

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 13:10

Официально он стартовал 19 сентября 2016 года, а завершился 29 мая 2017. Тепло в дома сургутян и на промышленные предприятия поступало в полном объеме, отметили в пресс-службе филиала ПАО «Юнипро».

С 20 июня специалисты начнут выполнять плановые ремонтные работы. Они проведут промывку и опрессовку труб, а там, где необходимо, - восстановят тепловую изоляцию. Завершится ремонтная кампания на Сургутской ГРЭС-2 в начале июля. Напомним, станция снабжает теплом Восточный жилой район Сургута с населением более 100 тысяч человек.