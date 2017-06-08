Смотр-конкурс «Гармония» пройдет в Сургуте 9 июня

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 13:41

В этом году он посвящен 10-летней годовщине создания муниципального казенного учреждения «Наш город» и 20-летию образования территориального общественного самоуправления города Сургута.

В смотре-конкурсе примет участие 181 конкурсант из 14 хоровых коллективов территориальных общественных самоуправлений города Сургута. Конкурсная комиссия определит победителей, лауреатов и дипломантов по трем группам критерий.

Смотр-конкурс «Гармония» - это ежегодное, традиционное мероприятие, направленное на привлечение граждан старшей возрастной категории к активному участию в общественной жизни города, объединение их в клубы по интересам по месту жительства, где они смогут проводить свободное время, проявлять с пользой свои увлечения и интересы, устанавливать новые дружеские контакты.