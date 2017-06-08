По факту захвата заложника в Сургуте возбудили уголовное дело

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 14:18

Напомним, днем 7 июня в офис предприятия ЗАО «ГидроМонитор», которое находится на улице Сосновой, ворвался мужчина.

Фото: 86.mvd.ru

Вооружившись предметом, похожим на нож, он насильно удерживал в помещении бухгалтера организации и требовал деньги. Силовики провели спецоперацию: заложницу освободили, а сургутянина задержали.

Как стало известно, 58-летний мужчина раньше работал в этой компании. Но, по его мнению, при увольнении фирма не рассчитала его в полном объеме. В мае мужчина уже судился с бывшим работодателем, но суд встал на сторону фирмы. За захват заложника бывшему работнику ЗАО «ГидроМонитор» может грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.