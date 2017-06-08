Лучший врач медицинской реабилитации Югры работает в Ханты-Мансийской психоневрологической больнице

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 14:22

Итоги окружного этапа Всероссийского конкурса врачей подвели в Ханты-Мансийске. Всего в окружном этапе конкурса участвовало 57 специалистов региона. Победителей определили в 27 номинациях.

Фото: Депздрав ХМАО

Лучшим врачом медицинской реабилитации по решению конкурсной комиссии стала Екатерина Танача. В психоневрологической больнице Екатерина Григорьевна работает 9 лет. Она стала первым врачом-физиотерапевтом лечебного учреждения, была главным инициатором и организатором создания отделения восстановительных видов лечения.

Врач-эпидемиолог Ханты-Мансийской психоневрологической больницы Лариса Гневашева стала лучшим санитарным врачом в окружном этапе, Всероссийского конкурса врачей. В системе здравоохранения Лариса Вениаминовна работает 21 год, 12 из которых в Ханты-Мансийской психоневрологической больнице. Что примечательно, Лариса Гневашева стала первым врачом-эпидемиологов психоневрологической службы Ханты-Мансийска.