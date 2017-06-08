НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в Югре безопасными признаны только четыре пресноводных водоёма

08.06.2017 15:59

Лабораторный контроль прошли озеро Окунёво на 17-м километре дороги Югорск - Пионерский и озеро Нешинлор в Белоярском. 

Кроме того можно смело купаться на берегу протоки Каюковская в Лангепасе и на пляже детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» в поселке Луговой. На этих объектах проведены соответствующие исследования. Специалисты оценили качество воды, песка и почвы. Окружной Роспотребнадзор призывает югорчан не использовать для отдыха несанкционированные пляжи, ведь это небезопасно.

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