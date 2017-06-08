НОВОСТИ «СЕВЕРА»

9 июня, по данным синоптиков, в Сургуте будет ветрено и дождливо

08.06.2017 16:29

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что завтра в г. Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с грозой, дождём и порывами ветра при грозе до 16 м/сек. 

Специалисты рекомендуют горожанам обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. С лоджий, балконов (если они не остеклены) необходимо убрать предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии - автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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