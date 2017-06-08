9 июня, по данным синоптиков, в Сургуте будет ветрено и дождливо

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 16:29

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что завтра в г. Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с грозой, дождём и порывами ветра при грозе до 16 м/сек.

Специалисты рекомендуют горожанам обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. С лоджий, балконов (если они не остеклены) необходимо убрать предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии - автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.