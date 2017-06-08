Более 100 полицейских Сургутского района будут охранять общественный порядок в День независимости России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 16:46

Помогать им будут сотрудники частных охранных организаций и дружинники.

Торжественные мероприятия пройдут в 13 населенных пунктах Сургутского района. Все места обследуют с применением технических средств и служебных собак, которые обучены обнаруживать взрывчатку. Во время празднования 12 июня планируется использовать ручные металлодетекторы и заградительные барьеры.

Напомним, что на усиленный вариант несения службы перешли сургутские полицейские. В таком режиме они будут работать с 10 по 13 июня.