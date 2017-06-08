НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более 100 полицейских Сургутского района будут охранять общественный порядок в День независимости России

08.06.2017 16:46

 Помогать им будут сотрудники частных охранных организаций и дружинники.

Торжественные мероприятия пройдут в 13 населенных пунктах Сургутского района. Все места обследуют с применением технических средств и служебных собак, которые обучены обнаруживать взрывчатку. Во время празднования 12 июня планируется использовать ручные металлодетекторы и заградительные барьеры.

Напомним, что на усиленный вариант несения службы перешли сургутские полицейские. В таком режиме они будут работать с 10 по 13 июня.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че