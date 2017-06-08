Больше 400 объектов в Сургуте установлено незаконно

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 17:21

Это не только торговые киоски, но и остановочные комплексы, заборы, коммуникации и металлические гаражи.

Фото: admsurgut.ru

Только за один день специалисты выдали 10 предписаний из 38. Их получили собственники тех павильонов, по которым уже приняты решения суда в 2015 и 2016 годах. Они сами должны снести объекты. На это дается десять дней. В противном случае павильон уберет администрация, а владельцу выставят счет.

На демонтаж выезжают судебные приставы, которые вывозят киоски на стоянку. Если собственник не объявится, то павильон утилизируют.

Сургутские власти говорят, что у бизнесменов есть альтернатива: все желающие могут подать заявку в Администрацию с просьбой предоставить место для размещения объекта.