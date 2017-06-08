Этим летом в нашем регионе доступны 10 этнографических маршрутов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.06.2017 17:38

Среди них как традиционные, так и искусственно воссозданные места ведения хозяйства коренных малочисленных народов Югры.

К примеру, хантыйское стойбище можно найти в деревне Русскинская. Там работает Музей природы и человека, воссозданы традиционные хантыйские жилища и хозяйственные постройки, в которых можно отведать национальные блюда. Охоту, рыбалку, сбор дикоросов, контактный зоопарк для детей предлагает база «Рыболов-Профи», на берегу реки Тром-Аган.

Еще одно важное направление для туристов «Ойл-туры», которые знакомят с нефтегазовыми месторождениями.