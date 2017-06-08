НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 9 по 12 июня на дороге «Сургут-Лянтор» будут дежурить дополнительные экипажи ДПС

08.06.2017 18:49

 Госавтоинспекторы просят водителей строго соблюдать ПДД, особенно на загородных трассах. 

С начала года на лянторской дороге произошло 16 ДТП, в которых 4 человека погибло и 28 получили травмы различной степени тяжести. Основные причины: несоблюдение скоростного режима, дистанции и очередности проезда, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют учитывать дорожные и метеоусловия, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.

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