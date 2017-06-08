НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские футболисты стали призёрами Чемпионата России по мини-футболу

08.06.2017 19:14

Одержав три победы подряд над «Сибиряком», мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» завоевал бронзовые медали. 

До этого клуб из Югорска становился чемпионом, дважды серебряным и шесть раз бронзовым призёром Суперлиги. По окончании сезона стало известно, что команду покидает капитан Александр Копейкин. Он посвятил клубу 12 лет. Из Югорска на родину в Бразилию отправился и бомбардир Эдер Лима, который многократно признавался лучшим. Он провёл более 400 игр и забил более 450 голов за клуб. 

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