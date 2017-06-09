НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Народные гуляния в День России и День города пройдут практически во всех уголках Сургута

09.06.2017 09:18

 Начнутся они уже 10 июня. 

В этот день, например, на площади театра СурГУ начнется юбилейный XX фестиваль национальных культур «Соцветие». Сургутяне увидят выставку национального хлеба, ярмарку ремесленных изделий, фотолетопись. На 11 июня запланировано несколько Квестов. Один проведет Сургутский краеведческий музей, второй состоится на территории Городского парка культуры и отдыха.

Главное народное гуляние «Сургут-любимый город!» состоится 12 июня с 12.00 до 22.00 на площади перед Театром СурГУ. В программе: работа спортивных, молодежных и детских конкурсно-игровых площадок, выступления творческих коллективов. Подробная программа есть на сайте сургутских властей.

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