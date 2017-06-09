НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Синоптиков, возможно, будут наказывать рублем за неверные прогнозы

09.06.2017 09:27

 С такой инициативой выступил глава МЧС России Владимир Пучков после обрушившегося на Центральную часть России урагана. 

Сейчас на уровне правительства ищут ответственного за несвоевременное оповещение населения о потенциальных стихийных бедствиях. Спасатели уверяют, что в тот день прогноз Росгидромета о силе ветра не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций, соответственно, никаких мер по защите и информированию населения предпринято не было.

В Сургуте существует отделение гидрометеобюро. Информация поступает к ним из пункта в Ханты-Мансийске. В случае, если закон о штрафах для синоптиков законодатели примут, он будет распространяться на всех представителей профессии без исключения.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че