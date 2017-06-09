Синоптиков, возможно, будут наказывать рублем за неверные прогнозы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.06.2017 09:27

С такой инициативой выступил глава МЧС России Владимир Пучков после обрушившегося на Центральную часть России урагана.

Сейчас на уровне правительства ищут ответственного за несвоевременное оповещение населения о потенциальных стихийных бедствиях. Спасатели уверяют, что в тот день прогноз Росгидромета о силе ветра не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций, соответственно, никаких мер по защите и информированию населения предпринято не было.

В Сургуте существует отделение гидрометеобюро. Информация поступает к ним из пункта в Ханты-Мансийске. В случае, если закон о штрафах для синоптиков законодатели примут, он будет распространяться на всех представителей профессии без исключения.