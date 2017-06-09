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Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины пожара в жилом доме в п. Дивный

09.06.2017 10:28

Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования могли стать причиной пожара в одноэтажном деревянном многоквартирном доме в поселке Нижневартовска. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Напомним, ЧП произошло накануне утром.  

Когда первые подразделения прибыли к месту вызова, огнем уже была охвачена часть дома, пламя вырывалось на кровлю. Распространению огня способствовало позднее сообщение и конструктивные особенности строения (низкая пожарная устойчивость). 30 человек эвакуировались до прибытия пожарных.

В течение часа пожар был ликвидирован. В ходе тушения были обнаружены два человека без признаков жизни.

Расселением жильцов дома и оказанием всесторонней помощи занимается администрация г. Нижневартовска, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Органам местного самоуправления Нижневартовска поручено обеспечить жителей сгоревшего дома жильём из маневренного фонда. Помимо этого, им выделят по 25 тыс. рублей из муниципального бюджета и по 40 тысяч рублей от органов соцзащиты. Погорельцам помогают с едой и одеждой.

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