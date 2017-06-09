НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Участковый ранил водителя из поселка Выкатной

09.06.2017 10:33

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел завершил расследование в отношении сотрудника МО МВД «Ханты-Мансийский». 

16 июля 2016 года участковый обстрелял жителя п.Выкатной из травматического оружия из-за отказа последнего выйти из машины. Четырьмя выстрелами участковый ранил мужчину, попав в грудную клетку и ногу. При этом у участкового не было законных оснований для применения физической силы.

В настоящий момент утверждается обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в суд.

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