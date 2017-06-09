НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Асфальт на улице Университетской в Сургуте заменили по гарантии

09.06.2017 11:52

Это порядка 8200 квадратных метров дорожного полотна. 

Фото: admsurgut.ru

Ремонт на участке проводили четыре года назад. Но к нынешнему – на дороге появились ямы и колейность. Подрядчику было направлено предписание, после чего он исполнил свои гарантийные обязательства. На сегодняшний день в Сургуте по гарантии запланирован ремонт 14000 квадратных метров дорог, из них почти 90% - по причине колейности.

Как рассказал заместитель главы Николай Кривцов, всего в городе требуется отремонтировать порядка 28% дорожного полотна. Уже выделены средства на работы по обновлению 170 тысяч «квадратов».

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