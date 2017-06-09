НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Валентина Матвиенко наградила Наталью Комарову Почетным знаком «За развитие парламентаризма»

09.06.2017 12:06

 Церемония состоялась в рамках II Форума социальных инноваций регионов, который проходит в городе Красногорске Московской области. 

Почетным знаком Совета Федерации награждаются за заслуги в развитии парламентаризма в Российской Федерации, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан РФ, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности страны, формировании и реализации социальной и экономической политики, развитии межпарламентских связей и добросовестный труд.

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