Валентина Матвиенко наградила Наталью Комарову Почетным знаком «За развитие парламентаризма»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.06.2017 12:06

Церемония состоялась в рамках II Форума социальных инноваций регионов, который проходит в городе Красногорске Московской области.

Почетным знаком Совета Федерации награждаются за заслуги в развитии парламентаризма в Российской Федерации, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан РФ, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности страны, формировании и реализации социальной и экономической политики, развитии межпарламентских связей и добросовестный труд.