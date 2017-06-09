В Нижнесортымском жестоко убили супругов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.06.2017 12:19

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: medialipetsk.ru

По данным регионального СКР, о преступлении стало известно около половины шестого вечера 8 июня. Тела 39 летнего мужчины и 38-летней женщины обнаружили в комнате №23 общежития №18 по ул. Энтузиастов, 5. У супругов имелись многочисленные колото-резанные раны.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться в Сургутский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8-3462-34-60-82.