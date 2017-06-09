19-летний велосипедист выехал под колеса иномарки в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.06.2017 13:33

Авария произошла вчера днем на прилегающей территории д.35 пр-та Ленина.

Фото: 86.mvd.ru

Парень на велосипеде «выехал из-за припаркованного транспортного средства в непосредственной близости от приближающегося справа автомобиля «Киа Сид», говорится в сообщении ГИБДД ХМАО. Произошло столкновение, в результате которого велосипедист получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Сургута зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, и 2 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадало два человека – один из которых несовершеннолетний пешеход.