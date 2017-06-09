Мужчина в Сургуте угнал машину и в течение месяца разбирал ее по запчастям

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.06.2017 13:46

Неисправный автомобиль он увидел в середине мая на одном из СТО города.

Фото: drive2.ru

Ночью с помощью эвакуатора мужчина вывез транспортное средство в гараж, где разбирал его по запчастям для дальнейшей продажи. Полицейские смогли установить злоумышленника – это 29-летний мужчина.

Похищенное изъято. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сургутянину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.