НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Порядка 70 лагерей будут работать этим летом в Сургуте

09.06.2017 14:29

Большая часть будет открыта только в июне. 

Фото: admsurgut.ru

Функционируют также специализированные: военно-спортивный лагерь «Барсова гора» Центра специальной подготовки «Сибирский легион»; спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия»; палаточный лагерь «Центр плавания «Дельфин» и лагерь труда и отдыха.

Накануне некоторые объекты проинспектировал Вадим Шувалов. Он пообщался с ребятами, и проверил, как обстоят дела с приготовлением пищи.

Особое внимание было уделено безопасному пребыванию детей: до начала смен проведены лабораторные исследования воды, почвы, обследованы территории, опробованы на прочность спортивное и игровое оборудование.

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