Прокуратура Сургута выяснила обстоятельства падения забора на ребенка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.06.2017 16:28

2 мая на территории школы №15 на мальчика упала металлическая секция ограждения, установленного вокруг учреждения. Ребенок смог сам выбраться из-под конструкции и обратится к медикам.

Фото: tv6kursk.ru

За месяц до инцидента обнаружено повреждение одной из частей забора. Работники школы ее отремонтировали, но не обследовали все ограждение по периметру, что и привело к трагедии. Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, директору школы внесено представление, которое находится на рассмотрении.

О выявленных нарушениях также доложили главе города Вадиму Шувалову.