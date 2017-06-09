НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прокуратура Сургута выяснила обстоятельства падения забора на ребенка

09.06.2017 16:28

2 мая на территории школы №15 на мальчика упала металлическая секция ограждения, установленного вокруг учреждения. Ребенок смог сам выбраться из-под конструкции и обратится к медикам. 

Фото: tv6kursk.ru

За месяц до инцидента обнаружено повреждение одной из частей забора. Работники школы ее отремонтировали, но не обследовали все ограждение по периметру, что и привело к трагедии. Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, директору школы внесено представление, которое находится на рассмотрении.

О выявленных нарушениях также доложили главе города Вадиму Шувалову.

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