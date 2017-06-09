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Команда профессоров из Индии встретилась со специалистами окружной больницы

09.06.2017 17:51

 Профессоры изъявили желание наладить тесный контакт учреждений для обмена опытом. 

Команда профессоров медицинского сообщества Индии из города Лакхнау посетила Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Мишра Сародж Канта, Мисра Рамнатх и Мисра Уша Кант оценили возможности телемедицинского центра. Больше всего гостей интересовал уровень оснащения в области хирурги, онкологии, ревматологии и нейрохирургии.

Команда профессоров высоко оценила технические возможности и грамотность специалистов клиники. Профессоры выразили большую заинтересованность в установлении контакта учреждений для обмена опытом и улучшения методов лечения пациентов, сообщает АиФ-Югра.

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