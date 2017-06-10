Депутаты Сургутского района высадили аллею яблонь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.06.2017 09:17

На днях они побывали в Лямина, где приняли участие в торжественном закрытии XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить», приуроченной к Году экологии в России.

Фото: Дума Сургутского района

«Сургутский район всегда принимает самое активное участие в этом широкомасштабном проекте. Только в этом году в городских и сельских поселениях района в рамках акции проходят порядка ста различных мероприятий. Все они способствуют активному вовлечению населения в природоохранную и эколого-просветительскую деятельность» - отметил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

По традиции, в завершении акции «Спасти и сохранить», парламентарии высадили аллею яблонь.