НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Депутаты Сургутского района высадили аллею яблонь

10.06.2017 09:17

 На днях они побывали в Лямина, где приняли участие в торжественном закрытии XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить», приуроченной к Году экологии в России. 

Фото: Дума Сургутского района

«Сургутский район всегда принимает самое активное участие в этом широкомасштабном проекте. Только в этом году в городских и сельских поселениях района в рамках акции проходят порядка ста различных мероприятий. Все они способствуют активному вовлечению населения в природоохранную и эколого-просветительскую деятельность» - отметил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

По традиции, в завершении акции «Спасти и сохранить», парламентарии высадили аллею яблонь.

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