Житель Нефтеюганска украл дорогостоящий алкоголь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.06.2017 11:25

Ущерб, причиненный крупному магазину города, превысил 17 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 25-летний работник этой же торговой точки. Мужчина похищал спиртное с апреля текущего года для личного потребления.

В отношении ранее неоднократно судимого нефтеюганца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.