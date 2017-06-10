НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Нефтеюганска украл дорогостоящий алкоголь

10.06.2017 11:25

 Ущерб, причиненный крупному магазину города, превысил 17 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 25-летний работник этой же торговой точки. Мужчина похищал спиртное с апреля текущего года для личного потребления. 

В отношении ранее неоднократно судимого нефтеюганца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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