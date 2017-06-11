НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Окружной клинической больнице появилась услуга сопровождения на прием

11.06.2017 12:34

Для пациентов, которым требуется физическая помощь при обращении за медицинской помощью, в БУ «Окружная клиническая больница» создали услугу сопровождения. 

Фото: dom-prestarelyh.dp.ua

Для получения такой помощи, пациенту необходимо заранее известить медицинских сотрудников о дате и времени визита по телефону. Контактный телефон является единым для всех подразделений клинической больницы.

После оставленной заявки, медицинские работники встретят пациента и, в случаи необходимости, предоставят ему необходимое оборудование для передвижения (инвалидную коляску или каталку).

Услуга оказывается пациентам с ограниченными возможностями, пожилым людям и многодетным родителям, рассказали в пресс-службе регионального Депздрава.

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