В Окружной клинической больнице появилась услуга сопровождения на прием

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.06.2017 12:34

Для пациентов, которым требуется физическая помощь при обращении за медицинской помощью, в БУ «Окружная клиническая больница» создали услугу сопровождения.

Фото: dom-prestarelyh.dp.ua

Для получения такой помощи, пациенту необходимо заранее известить медицинских сотрудников о дате и времени визита по телефону. Контактный телефон является единым для всех подразделений клинической больницы.

После оставленной заявки, медицинские работники встретят пациента и, в случаи необходимости, предоставят ему необходимое оборудование для передвижения (инвалидную коляску или каталку).

Услуга оказывается пациентам с ограниченными возможностями, пожилым людям и многодетным родителям, рассказали в пресс-службе регионального Депздрава.