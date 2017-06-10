В Сургуте наградили бойцов Росгвардии, освободивших заложницу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.06.2017 17:07

Как рассказали ИА "Мангазея" в Управлении Росгвардии по ХМАО - Югре, за освобождение заложницы в здании ЗАО «ГидроМонитор» было поощрено 11 сотрудников ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны.

Церемония проходила в рамках служебной командировки начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Евгения Федоткина.

Напомним, 7 июня сотрудники СОБР, ОМОН и вневедомственной охраны приняли участие в специальной операции. В результате которой был задержан вооруженный преступник, более 2-х часов удерживающий заложницу. Пострадавших при проведении специального мероприятия не было.