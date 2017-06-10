НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте наградили бойцов Росгвардии, освободивших заложницу

10.06.2017 17:07

Как рассказали ИА "Мангазея" в Управлении Росгвардии по ХМАО - Югре, за освобождение заложницы в здании ЗАО «ГидроМонитор» было поощрено 11 сотрудников ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны. 

Церемония проходила в рамках служебной командировки начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии  по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Евгения Федоткина.

Напомним, 7 июня сотрудники СОБР, ОМОН и вневедомственной охраны приняли участие в специальной операции. В результате которой был задержан вооруженный преступник, более 2-х часов удерживающий заложницу. Пострадавших при проведении специального мероприятия не было.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че