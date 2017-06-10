Китайский рабочий пропал на золотых приисках в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.06.2017 14:02

Инцидент произошел на золотом прииске «Трехречье», что в 100 км от посёлка Няксимволь. Об этом в пятницу «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месторождениях рассыпного золота в горах Приполярного Урала работают сотрудники из Китая. Один из них переходил временный мост через речку Луцоулья, поскользнулся и упал в воду. Очевидцы происшествия попытались спасти утопающего, но его унес бурный поток.

По словам источника, в акватории реки ведутся поиски пропавшего. На данный момент тело гражданина КНР не найдено, его работодатель не выходит на связь, пишет «URA.RU»​.